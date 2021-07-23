Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум объяснил, почему решил перейти в «ПСЖ». Интерес к голландскому футболисту также проявляла каталонская «Барселона».

«Это был очень непростой выбор, ведь я с детства являюсь поклонником «Барселоны». Однако парижане начали переговоры со мной намного раньше. Они сделали все, чтобы добиться моего трансфера», - передает слова полузащитника RMC Sport.

Джорджиньо перешел в парижский гранд на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2024 года.

До переезда в Париж Вейналдум на протяжении пяти лет выступал за «Ливерпуль».