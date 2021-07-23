«ПСЖ» предлагает Мбаппе 32 миллиона евро в год

«ПСЖ» продолжает переговорный процесс со звездным форвардом Килианом Мбаппе. Стороны обсуждают продление контракта, срок действия которого истекает летом 2022 года.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, парижский клуб хочет удержать нападающего повышенной заработной платой. Вице-чемпион Франции готов платить Мбаппе 32 миллиона евро в год.

Килиан пока не дал окончательного ответа. Нападающий сначала хочет изучить предложение от мадридского «Реала».

Ранее Мбаппе заявил, что не верит в способность «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.