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«ПСЖ» предлагает Мбаппе 32 миллиона евро в год

23 Июля 2021, 08:08,

«ПСЖ» продолжает переговорный процесс со звездным форвардом Килианом Мбаппе. Стороны обсуждают продление контракта, срок действия которого истекает летом 2022 года.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, парижский клуб хочет удержать нападающего повышенной заработной платой. Вице-чемпион Франции готов платить Мбаппе 32 миллиона евро в год.

Килиан пока не дал окончательного ответа. Нападающий сначала хочет изучить предложение от мадридского «Реала».

Ранее Мбаппе заявил, что не верит в способность «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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