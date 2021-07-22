Вейналдум присоединился к «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум присоединился к новой команде, передаёт официальный сайт клуба. Игрок перешёл в Париж этим летом на правах свободного агента.

«Особенное чувство для меня. Я перешёл в клуб, где отличные футболисты и невероятные болельщики. К тому же, Париж - очень красивый город. Я знаю это не понаслышке, так как играл против «ПСЖ» не один раз», - цитирует Вейналдума пресс-служба парижского клуба.

Напомним, что последним клубом полузащитника был «Ливерпуль». В составе «красных» он выступал с 2016 года. За это время он сыграл 237 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Также становился чемпионом АПЛ и побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «МЮ» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ».