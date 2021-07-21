Галтье обошёлся «Ницце» в 4 миллиона

Поступила информация насчёт деталей заключения сделки Кристофа Галтье с «Ниццей».

По сведениям французского L’Equipe, приглашение бывшего наставника «Лилля» обошлось «орлятам» в 4 миллиона евро. Именно такой размер компенсации был выплачен чемпионам Лиги 1 сезона 2020/2021 за тренера.

Отметим, что у Кристофа Галтье был на руках активный с «догами» контракт до середины 2022 года. А потому команде с юга Франции пришлось выплатить компенсацию за 54-летнего коуча.

Напомним, что по ходу прошлой кампании с «Ниццей» успели поработать Патрик Виейра и Адриан Урси, пришедший ему на смену. В конечном итоге «гимнасты» финишировали лишь на девятом месте в первенстве Франции.