«ПСЖ» презентовал новую гостевую форму

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21 Июля 2021, 11:23,
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В официальном твиттер-аккаунте французского «ПСЖ» представлены фотографии новой гостевой формы команды на следующий сезон.
Комплект экипировки выполнен в белом цвете с черной и светло-розовой полосками на груди. Техническим партнером парижского клуба выступает американская компания Nike.
Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата Франции команда финишировала на втором месте в турнирной таблице, уступив золотые награды «Лиллю».
Новый сезон подопечные Маурисио Почеттино начнут поединком за Суперкубок страны. «ПСЖ» сыграет против «Лилля» 1 августа.
Le @PSG_inside et Nike dévoilent leur nouvelle gamme
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ