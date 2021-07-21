Мбаппе в ближайшие дни определится со своим будущим

В скором времени нападающий Килиан Мбаппе определится со своим будущим в «ПСЖ». Как сообщает AS, французский нападающий возобновит тренировки с командой в четверг, 22 июля. После этого он поведет встречу с боссами клуба и осудит свое будущее.

Напомним, что трудовой договор форварда с парижским грандом рассчитан до середины 2022 года. Мбаппе ранее заявлял о желании сменить «ПСЖ» на мадридский «Реал». Килиан считает, что с французским клубом у него меньше шансов на трофеи.

Форвард защищает цвета парижского коллектива с июля 2018 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость игрока в 160 миллионов евро.