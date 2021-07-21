«Ницца» арендовала Клюйверта

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21 Июля 2021, 08:19,
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Голландский форвард Джастин Клюйверт временно покинул «Рому» и перебрался во французский чемпионат. 22-летний футболист трудоустроился в «Ницце», об этом отрапортовала клубная пресс-служба.
Стороны подписали арендное соглашение до окончания сезона-2021/2022. В договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока.
Клюйверт является футболистом «Ромы» с 2018 года. В составе римлян он провел 68 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей.
По итогам прошлого сезона «Ницца» финишировала на девятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ницца, Трансферы футбола - лето 2021, Джастин Клюйверт
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