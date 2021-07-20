«Ренн» готов отпустить Камавинга в это трансферное окно

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга близок к тому, чтобы сменить команду, передаёт Goal. Сообщалось, что главным претендентом на француза является «Манчестер Юнайтед».

Президент «Ренна» Николас Хольвек заявил, что в клубе готовы рассмотреть предложения по игроку. У 18-летнего футболиста остался всего один год по контракту, и он уже неоднократно намекал, что намерен сменить команду.

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». Он дебютировал в основном составе команды в 16 лет. В прошлом сезоне на его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также полузащитник трижды сыграл за сборную Франции и забил один гол.