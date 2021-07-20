Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Ренн» готов отпустить Камавинга в это трансферное окно

20 Июля 2021, 14:13,

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга близок к тому, чтобы сменить команду, передаёт Goal. Сообщалось, что главным претендентом на француза является «Манчестер Юнайтед».

Президент «Ренна» Николас Хольвек заявил, что в клубе готовы рассмотреть предложения по игроку. У 18-летнего футболиста остался всего один год по контракту, и он уже неоднократно намекал, что намерен сменить команду. 

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». Он дебютировал в основном составе команды в 16 лет. В прошлом сезоне на его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также полузащитник трижды сыграл за сборную Франции и забил один гол.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ренн, Эдуардо Камавинга
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Перес: «Роналду - идиот, он больной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола