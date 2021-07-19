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Мбаппе не верит, что «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов

19 Июля 2021, 08:16,

Французский форвард Килиан Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ», рапортует L'Equipe. 22-летний нападающий намерен сменить клубную прописку, поскольку не верит в то, что парижане способны выиграть Лигу чемпионов.

Трудовой договор футболиста с вице-чемпионами Франции истекает летом следующего года. Руководство клуба предпринимает всяческие попытки удержать игрока, но Мбаппе твердо решил сменить команду. Приоритетом для Килиана является трансфер в мадридский «Реал».

В составе «ПСЖ» он выступает с 2017 года. В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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