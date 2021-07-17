«ПСЖ» лишился Хакими из-за коронавируса

Новичок «ПСЖ» Ашраф Хакими не помог своей команде в сегодняшнем контрольном поединке против «Шамбли». Об этом рапортует Lequipe.

Источник сообщает, что марокканец выбыл из строя из-за болезни. Футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Хакими переведен на режим самоизоляции.

Ашраф перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера» этим летом. За трансфер защитника парижане заплатили «нерадзурри» 60 миллионов евро.

Трудовое соглашение Хакими с вице-чемпионом Франции рассчитано до середины 2026 года.