Сейчас или никогда: почему «ПСЖ» пора выиграть Лигу чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в буквальном смысле потерпел крах в прошлом сезоне: команда не только не смогла добиться результата в главном европейском клубном турнире, но и не выиграла уже обыденный для себя чемпионат Франции. Тем не менее, такая неудача не снимает с парижского гранда приставку «топ». Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассуждает, почему «ПСЖ» должен стать обладателем Лиги чемпионов именно в предстоящем сезоне.

«ПСЖ» – вот уже десять лет, как топ-клуб. Под стать своему статусу команда ставит перед собой амбициозные задачи, главная из которых, конечно же, победа в Лиге чемпионов. Из года в год парижский клуб, как кажется, все ближе и ближе к заветному трофею, но все же «ушастый» никак не покорится французам. В сезоне 19/20 «ПСЖ», игравший под руководством Томаса Тухеля, был ближе всего к тому, чтобы стать лучшей европейской командой. Тогда парижане уступили в финале «куражной» «Баварии», сметавшей всех на своем пути. В прошедшем сезоне французский гранд оступился в полуфинале, проиграв «Манчестер Сити». С каждым годом состав «ПСЖ» лишь крепчает, шейхи не жалеют денег и вкладывают все больше средств. Попробуем разобраться, почему титул Лиги чемпионов в предстоящем сезоне должен стать не просто мечтой для парижан.

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Наимощнейший состав

С каждым годом парижский гранд комплектуется все большим количеством звезд, и это межсезонье не стало исключением. На данный момент, кажется, лучше состава уже не собрать. Этим летом боссы клуба «раскошелились» настолько, что состав французского клуба на данный момент практически не имеет минусов. Казалось бы, «ПСЖ» не испытывал проблем с вратарской позицией: опытный Кейлор Навас неплохо справлялся со своей ролью, но в предстоящем сезоне пару ему составит лучший вратарь прошедшего чемпионата Европы Джанлуиджи Доннарумма, который, к слову, скорее всего станет первым вратарем в команде. В защитную линию, которая тоже не испытывала серьезных проблем, парижане тоже приобрели звездных футболистов. На правый фланг защиты приходит молодая звезда Ашраф Хакими, а в центре обороны в новом сезоне будет играть один из сильнейших защитников мира Серхио Рамос. В центре поля у парижан тоже есть прибавление: Джорджиньо Вейналдум этим летом пополнил состав «ПСЖ». Прибавим к этим именам еще звезд, которые уже были в клубе до этого лета: Мбаппе, Неймар, Икарди, Ди Мария, Вератти, Маркиньос и другие. Будем откровенны, такой состав способен на гораздо большее, чем титул чемпионов Франции.

Серхио Рамос – звезда угасающая

Серхио Рамос – один из лучших защитников мира прямо сейчас. Но испанцу уже 35 лет, и как бы печально это не звучало, его лучшие годы уже позади. В последнее время в составе «Реала» Рамос делал больше ошибок, чем раньше. Но Рамос все равно является топ-защитником, в этом нет сомнений. Но сколько он еще сможет играть на самом высоком уровне? Не зря «сливочные» не хотели продлевать контракт с испанским футболистом более чем на один год. «ПСЖ» предложил Рамосу контракт на два года, который устроил звездного защитника. Безусловно, Серхио – футболист, который способен помочь парижанам побороться за самые высокие награды, но этой помощью нужно успеть воспользоваться уже в ближайшее время. Возможно, мы увидим последний год, когда Рамос будет соответствовать уровню мирового топа.

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Мбаппе и Неймар пока в одном клубе

По поводу двух главных звезд французского гранда слухи ходили очень давно. Про Неймара не раз писали, что он разочарован переходом в «ПСЖ» и хотел бы вернуться в «Барселону». Но, кажется, все слухи о несчастливом пребывании бразильца в столице Франции оказались неправдой: Неймар подписал новый контракт с парижским клубом до 2025 года. Бразильский вингер приходил в стан «ПСЖ» будучи главной звездой, но сейчас у фанатов уже есть сомнения, точно ли Неймар главная звезда клуба? Киллиан Мбаппе последние годы играет все ярче, и вот про его уход из состава «красно-синих» говорят все больше. Молодая звезда так и не продлила контракт с клубом. Не для кого не секрет, что Мбаппе с детства мечтал играть за мадридский «Реал». Этим летом такой трансфер вряд ли возможен как минимум из-за огромных потерь «сливочных» ввиду ковида. Но на следующий год такой переход вполне возможен, а это значит, что мы наверняка увидим звездный тандем Неймар-Мбаппе вместе последний год.

Почеттино должен реабилитироваться

Аргентинский специалист, будем откровенны, провалил прошлый сезон. Да, в Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, но во внутреннем чемпионате не смогла завоевать золотые медали. Кто-то скажет, что парижанам все равно на домашний чемпионат и все силы они бросают на главный европейский турнир, но если говорить на чистоту, то с таким составом «ПСЖ» должен выигрывать чемпионат Франции при любом раскладе, даже без желания играть. Томаса Тухеля уволили из французского клуба после второго места в Лиге чемпионов. У Почеттино результат куда хуже, но боссы клуба оставили его на тренерском мостике, а это говорит о том, что ему доверяют. Значит, Почеттино должен доказать свою состоятельность и реабилитироваться за неудачу в прошлом сезоне. Лучшим аргументом станет, конечно же, победа в Лиге чемпионов.

В заключение хотелось бы сказать, что Лига чемпионов – турнир, в котором участвуют множество топ-клубов, поэтому в таком соревновании не может быть одного фаворита. Но мы можем смело утверждать, что «ПСЖ» уж точно является одним из фаворитов предстоящего розыгрыша «ушастого».