Кюрзава готов покинуть «ПСЖ» ради АПЛ

Защитник Левен Кюрзава близок к уходу из французского «ПСЖ». Об этом рапортует L'Equipe.

Согласно данным источника, 28-летнего игрока хотел заполучить стамбульский «Галатасарай», однако футболист отказался от переезда в чемпионат Турции. Левен желает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Руководство «ПСЖ» готово отпустить Кюрзава, если за него предложат десять миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 защитник провел 19 поединков, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до середины 2024 года.