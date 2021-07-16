Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«ПСЖ» готов увеличить оклад Мбаппе до уровня Неймара

16 Июля 2021, 11:30,

Боссы «ПСЖ» продолжают договариваться с нападающим Килианом Мбаппе о новом трудовом соглашении.

Согласно сведениям газеты Marca, французский гранд готов увеличить заработную плату 22-летнего игрока до уровня оклада бразильца Неймара. По данным СМИ, Неймар зарабатывает в парижском клубе порядка 30 миллионов евро в год.

Сам же Мбаппе склоняется к смене клубной прописки. Форвард считает, что в Париже он не сможет реализовать все свои цели.

В составе «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года. Его контракт истекает по окончании следующего сезона. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
16 Июля 2021, 12:54

Псж столько бобла закидывает , а в результате просто пук в лужу , если честно то это сборище понтавщиков которые сейчас там у меня вызывают лишь отвращение , Только Анхель и Навас там нормальные парни , хотя и Наваса перекрасили , туда бы еще гелевого и Бейла ))) и все.... все пугал в одном флаконе , начиная с тренера )) ох как я буду болеть против них )) желаю этому попсовому взброду утонуть как можно сочнее и быстрее ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола