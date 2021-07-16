«ПСЖ» готов увеличить оклад Мбаппе до уровня Неймара

Боссы «ПСЖ» продолжают договариваться с нападающим Килианом Мбаппе о новом трудовом соглашении.

Согласно сведениям газеты Marca, французский гранд готов увеличить заработную плату 22-летнего игрока до уровня оклада бразильца Неймара. По данным СМИ, Неймар зарабатывает в парижском клубе порядка 30 миллионов евро в год.

Сам же Мбаппе склоняется к смене клубной прописки. Форвард считает, что в Париже он не сможет реализовать все свои цели.

В составе «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года. Его контракт истекает по окончании следующего сезона. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».