«ПСЖ» готов увеличить оклад Мбаппе до уровня Неймара

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16 Июля 2021, 11:30,
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Боссы «ПСЖ» продолжают договариваться с нападающим Килианом Мбаппе о новом трудовом соглашении.
Согласно сведениям газеты Marca, французский гранд готов увеличить заработную плату 22-летнего игрока до уровня оклада бразильца Неймара. По данным СМИ, Неймар зарабатывает в парижском клубе порядка 30 миллионов евро в год.
Сам же Мбаппе склоняется к смене клубной прописки. Форвард считает, что в Париже он не сможет реализовать все свои цели.
В составе «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года. Его контракт истекает по окончании следующего сезона. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
Псж столько бобла закидывает , а в результате просто пук в лужу , если честно то это сборище понтавщиков которые сейчас там у меня вызывают лишь отвращение , Только Анхель и Навас там нормальные парни , хотя и Наваса перекрасили , туда бы еще гелевого и Бейла ))) и все.... все пугал в одном флаконе , начиная с тренера )) ох как я буду болеть против них )) желаю этому попсовому взброду утонуть как можно сочнее и быстрее ))