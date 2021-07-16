Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Неймар показал свой новый имидж

16 Июля 2021, 08:45,

Звездный нападающий Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», сменил имидж. В «Инстаграме» опубликована фотография бразильца с новой прической. 29-летний игрок заплел косички.

Напомним, что Неймар в составе сборной Бразилии стал вице-чемпионом Кубка Америки-2021. В решающем поединке турнира «селесао» потерпели поражение от Аргентины со счетом 0:1.

Нападающий выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 бразилец принял участие в 18 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Карыч Кар
16 Июля 2021, 08:57

А девахи зачем? Там пару накачанных афронегра - в самый раз! Цвет соответствует!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола