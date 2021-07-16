Неймар показал свой новый имидж

Звездный нападающий Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», сменил имидж. В «Инстаграме» опубликована фотография бразильца с новой прической. 29-летний игрок заплел косички.

Напомним, что Неймар в составе сборной Бразилии стал вице-чемпионом Кубка Америки-2021. В решающем поединке турнира «селесао» потерпели поражение от Аргентины со счетом 0:1.

Нападающий выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 бразилец принял участие в 18 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.