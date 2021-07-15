Президент «ПСЖ» прокомментировал трансфер Доннаруммы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о трансфере итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Накануне голкипер подписал с парижским грандом контракт на пять лет. Ряды команды футболист пополнил на правах свободного агента.

«Рады приветствовать Джанлуиджи в нашем клубе. Хотелось бы поздравить его с получением награды лучшему футболисту Евро-2020 и победой на турнире.

Уверен, что его ожидает теплый прием со стороны одноклубников, тренеров и фанатов», - приводит слова руководителя официальный сайт клуба.

До перехода в «ПСЖ» Доннарумма на протяжении шести лет выступал за «Милан». В конце июня у игрока истекло соглашение с «россонери».