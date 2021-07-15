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Президент «ПСЖ» прокомментировал трансфер Доннаруммы

15 Июля 2021, 09:29,

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о трансфере итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Накануне голкипер подписал с парижским грандом контракт на пять лет. Ряды команды футболист пополнил на правах свободного агента.

«Рады приветствовать Джанлуиджи в нашем клубе. Хотелось бы поздравить его с получением награды лучшему футболисту Евро-2020 и победой на турнире.

Уверен, что его ожидает теплый прием со стороны одноклубников, тренеров и фанатов», - приводит слова руководителя официальный сайт клуба.

До перехода в «ПСЖ» Доннарумма на протяжении шести лет выступал за «Милан». В конце июня у игрока истекло соглашение с «россонери».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
15 Июля 2021, 10:40

Доннарумма потерял дом. Сейчас он этого не понимает в силу возраста и эйфории от победы на Евро.

0
Ale10JUFC
15 Июля 2021, 09:58

ПСЖ знатно закупился на след сезон,.

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