Президент «ПСЖ» прокомментировал трансфер Доннаруммы

|
15 Июля 2021, 09:29,
|
|
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о трансфере итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Накануне голкипер подписал с парижским грандом контракт на пять лет. Ряды команды футболист пополнил на правах свободного агента.
«Рады приветствовать Джанлуиджи в нашем клубе. Хотелось бы поздравить его с получением награды лучшему футболисту Евро-2020 и победой на турнире.
Уверен, что его ожидает теплый прием со стороны одноклубников, тренеров и фанатов», - приводит слова руководителя официальный сайт клуба.
До перехода в «ПСЖ» Доннарумма на протяжении шести лет выступал за «Милан». В конце июня у игрока истекло соглашение с «россонери».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Нассер Аль-Хелаифи
Доннарумма потерял дом. Сейчас он этого не понимает в силу возраста и эйфории от победы на Евро.
ПСЖ знатно закупился на след сезон,.