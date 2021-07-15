Доннарумма: «Хочу выиграть как можно больше трофеев с «ПСЖ»

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15 Июля 2021, 08:58,
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Новоиспеченный голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма дал первое интервью после перехода во французский гранд.
«Рад стать частью этого клуба. Готов к новому вызову и хочу продолжать прогрессировать вместе с «ПСЖ». Планирую выиграть как можно больше трофеев с этим клубом», - приводит слова 22-летнего вратаря пресс-служба вице-чемпиона Франции.
Доннарумма официально стал игроком «ПСЖ» в среду, 14 июля. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.
Джанлуиджи перешел в парижский клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Миланом» истек в конце июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма
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