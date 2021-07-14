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Навас останется в «ПСЖ», несмотря на приход Доннаруммы

14 Июля 2021, 20:30,

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас намерен остаться в клубе, несмотря на подписание Джанлуиджи Доннаруммы, передаёт ESPN. Сообщается, что именно костариканец будет основным стражем ворот парижан в следующем сезоне.

«ПСЖ» близок к подписанию Доннаруммы на правах свободного агента, однако это не должно пошатнуть позиций действующего первого номера парижского клуба - Кейлора Наваса, который недавно продлил контракт до 2024 года.

Напомним, что костариканец стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 36 голов.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма приехал в офис «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас
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