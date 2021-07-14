Навас останется в «ПСЖ», несмотря на приход Доннаруммы

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас намерен остаться в клубе, несмотря на подписание Джанлуиджи Доннаруммы, передаёт ESPN. Сообщается, что именно костариканец будет основным стражем ворот парижан в следующем сезоне.

«ПСЖ» близок к подписанию Доннаруммы на правах свободного агента, однако это не должно пошатнуть позиций действующего первого номера парижского клуба - Кейлора Наваса, который недавно продлил контракт до 2024 года.

Напомним, что костариканец стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 36 голов.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма приехал в офис «ПСЖ».