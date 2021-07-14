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Рамос: «Неймар убедил меня перейти в «ПСЖ»

14 Июля 2021, 10:56,

Испанский защитник Серхио Рамос, перебравшийся этим летом во французский «ПСЖ», рассказал о том, кто его убедил принять предложение парижан.

«Я давно общаюсь с Неймаром. У нас всегда были дружеские отношения, несмотря на то, что я выступал за «Реал», а он - за «Барселону». Именно Неймар убедил меня перейти в «ПСЖ». Я пообщался ним, после чего принял решение», - передает слова 35-летнего футболиста AS.

Серхио стал игроком «ПСЖ» 8 июля. Стороны подписали контракт до середины 2023 года. Рамос достался парижанам бесплатно, поскольку его соглашение с мадридским «Реалом» истекло.

В прошлом сезоне «ПСЖ» финишировал на втором месте в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар, Серхио Рамос
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