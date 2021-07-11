​Рамос рассказал, что его привлекло в «ПСЖ»

На днях Серхио Рамос стал игроком «ПСЖ», подписав двухлетний контракт. Опытный защитник рассказал, что привлекло его в парижском клубе.

«Больше всего мне бросилась в глаза сила и жажда победы, которую испытывают футболисты. Они уже играли в финале Лиги чемпионов и были очень близки, чтобы его выиграть. Это привлекает меня. Это может быть идеальный союз. Будет замечательно, если я смогу внести свой вклад. Это мечта – думать о своей пятой победе в Лиге чемпионов и первой победе в Лиге чемпионов для клуба», - приводит слова Рамоса RMC Sport.

Напомним, что в 2020 году «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов проиграл «Баварии» со счётом 0:1.