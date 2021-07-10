​«ПСЖ» продолжает следить за Месси и Роналду

«ПСЖ» по-прежнему внимательно следит за ситуациями Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. По его данным, парижский клуб контактирует с окружением обеих футболистов.

Отметим, что Лионель Месси вот уже 10 дней находится в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с «Барселоной». Что до Криштиану Роналду, то его трудовое соглашение с «Ювентусом» рассчитано ещё на один сезон.

«ПСЖ» эти летом уже успел подписать таких игроков, как Ашраф Хакими, Серхио Рамос и Джорджиньо Вейналдум.