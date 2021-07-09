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Навас останется №1 в «ПСЖ» после покупки Доннаруммы

09 Июля 2021, 20:04,

В составе французского «ПСЖ» назревает интересная борьба за пост №1 в команде. Парижане близки к заключению контракта с молодым и перспективным итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Несмотря на это, клуб планирует сохранить опытного Кейлора Наваса.

По сообщениям французской газеты L’Equipe, Навас, всего месяц назад подписавший новый контракт с «ПСЖ», был в ярости, когда узнал о приобретении клубом Доннаруммы. Но теперь костариканец немного успокоился и готов бороться за место в основном составе с Джанлуиджи.

Более того, по информации инсайдера, Кейлор Навас начнёт сезон в качестве основного вратаря, и всё будет зависеть от его надёжности в рамке. Журналисты не исключают вариант, что Доннарумма продолжит выступления в Серии А, но по арендному соглашению.

22-летний Джанлуиджи Доннарумма выступал за «Милан», воспитанником которого он является, с 2015 года, и успел сыграть за «красно-чёрных» 251 официальный матч.

Кейлору Навасу уже 34 года. За «ПСЖ» он выступает с 2019 года. Ранее костариканец играл за «Депортиво Саприсса», «Альбасете», «Леванте» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 20:17

Эх, Доннарумма, Доннарумма... Ненормальная любовь к бабкам и слепая вера в проходимца-агента ни до чего хорошего тебя не доведут... А мог бы стать, если не великим, то где-то совсем рядом...

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