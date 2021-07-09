«ПСЖ» летом хватает всё, что блестит, что помогло Рамосу обеспечить себе прекрасную пенсию

В четверг «ПСЖ» объявил о том, что все уже давно ждали. Серхио Рамос после ухода из «Реала» перебрался в Париж. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, зачем французскому клубу понадобился испанский ветеран.

Откровенно говоря, когда впервые пошли разговоры о переходе Серхио Рамоса в «ПСЖ» думалось, что это медиа себе нарабатывают клики, либо агенты испанского защитника набивают цену своему клиенту. Парижан хорошо можно использовать для этого, шейхи, действительно, могут купить кого угодно и подписать на любые деньги. Тем не менее, казалось, что в столице Франции прошли те времена, когда здесь покупалось всё, что блестит.

Рамос – великий футболист, который войдёт в историю футбола. Он чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, а остальные титулы даже перечислять после этого и не стоит. Рамос – великий капитан и лидер. Однако, положа руку на сердце, сложно назвать его прямо великим защитником. Конечно, Рамос был очень хорош, иначе он не провёл бы 16 лет в «Реале» и 180 матчей за сборную Испании, но всё же великим защитником он точно не был. Правда, все свои оплошности Рамос всегда исправлял довольно часто забитыми мячами, что было особенно ценно.

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И всё же Рамос не был великим защитником даже в молодости, а сейчас ему 35 лет, и глупо думать, что возраст своё не берёт. В прошлом сезоне он пропустил из-за травм 126 дней (без учёта коронавируса). Рамос уже не так быстр, и ему довольно сложно уже даже за счёт опыта компенсировать огрехи.

Наверное, можно было бы понять подписание Рамоса, будь у «ПСЖ» проблемы в защите. Однако в команде есть Маркиньос, Кимпембе, на подхвате – Тило Керер и Абду Диалло. Получается, что и для основы Рамос не тянет, и на скамейке всё в порядке. С футбольной точки зрения, испанец едва ли нужен парижанам. При этом все знают, что из «Реала», ставшего почти родным, защитник ушёл, не договорившись по условиям контракта, так что несложно предположить, что Рамос получил солидную зарплату в Париже.

Конечно, кто-то может это объяснить тем, что «ПСЖ» получил футболиста с опытом победы в Лиге чемпионов, который якобы должен помочь клубу наконец-то взять главный еврокубок. Однако такой довод работает, если бы речь шла про действительно молодую команду. В «ПСЖ» и так есть футболисты, которые выигрывали Лигу чемпионов – Неймар, Вейналдум, в составе победителей присутствовали Хакими и Рафинья. А ещё в стане парижан есть чемпионы мира, так что с опытом всё в команде и так хорошо.

Подписание Рамоса, откровенно говоря, напоминает переход Буффона, который состоялся пару лет назад. Итальянский вратарь зачем-то съездил в Париж, провёл там год и вернулся назад. Зачем это было сделано, мало кто понял. Даже пиар-ходом это назвать сложно. Вряд ли же в Париже всерьёз думают, что за стареющими Буффоном или Рамосом сейчас прибежит толпа болельщиков.

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На самом деле нынешним летом «ПСЖ» проводит какую-то бесшабашную селекцию как реакцию на второе место в чемпионате Франции и очередной вылет в плей-офф Лиги чемпионов. Из «Ливерпуля», перехватив у «Барселоны», забрали Джорджиньо Вейналдума в среднюю зону, где у «ПСЖ» и так перебор футболистов. Из «Милана» на большой контракт подписывают Джанлуиджи Доннарумму при живых Кейлоре Навасе и Серхио Рико. Из нуждающегося в деньгах «Интера» быстро забивается Ашраф Хакими, который, вероятно, и понадобится, но взяли его скорее потому, что подвернулась возможность. Теперь вот также «ПСЖ» схватил Серхио Рамоса. Парижане летом хватают просто всё что можно, а нужно ли – непонятно.

Рамоса же можно поздравить. Испанец обеспечил себе прекрасную пенсию. Подписать выгодный двухлетний контракт в 35 лет – это удача, и не пришлось ради этого ехать в Китай, на Ближний Восток или куда-то ещё. От Парижа до дома точно ближе. Однако искать в этом переходе футбольные причины едва ли стоит.