Веррати сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти сообщил о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы во французский гранд.

«Джанлуиджи заслуживает выступать за один из ведущих европейских клубов. У него огромные амбиции в Лиге чемпионов. Я очень рад, что Доннарумма стал игроком «ПСЖ». Он серьезно усилит команду», - приводит слова Верратти журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Доннарумма успешно прошел медобследование перед трансфером в парижский гранд. Голкипер перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Миланом» истек в конце июня.