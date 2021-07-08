ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Фанаты заметили любопытную деталь на видео с обследования Рамоса

08 Июля 2021, 18:12,

Футбольные фанаты обратили внимание на клубное видео «ПСЖ», снятое во время медицинского обследования защитника Серхио Рамоса. Судя по монитору, на который выводились медицинские показатели футболиста, на компьютере установлена устаревшая операционная система Windows XP, которая уже давно не поддерживается Microsoft.

Напомним, что в четверг Серхио Рамос официально стал футболистом «ПСЖ». Опытный защитник поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на два ближайших сезона. В «ПСЖ» Рамос перешёл в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом». За мадридский клуб Серхио играл на протяжении 16 сезонов.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола