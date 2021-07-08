​Фанаты заметили любопытную деталь на видео с обследования Рамоса

Футбольные фанаты обратили внимание на клубное видео «ПСЖ», снятое во время медицинского обследования защитника Серхио Рамоса. Судя по монитору, на который выводились медицинские показатели футболиста, на компьютере установлена устаревшая операционная система Windows XP, которая уже давно не поддерживается Microsoft.

Напомним, что в четверг Серхио Рамос официально стал футболистом «ПСЖ». Опытный защитник поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на два ближайших сезона. В «ПСЖ» Рамос перешёл в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом». За мадридский клуб Серхио играл на протяжении 16 сезонов.