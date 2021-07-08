Керер уступил номер 4 Рамосу

В четверг «ПСЖ» объявил о подписании двухлетнего контракта с известным защитником Серхио Рамосом, который на протяжении шестнадцати сезонов выступал за «Реал». За парижский гранд Рамос будет играть с номером 4 на футболе, о чём сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее под номером 4 за «ПСЖ» играл защитник Тило Керер. Немецкий футболист продолжит играть за парижан под номером 24.

«Я ценю номер 4 из-за суеверий. Этот номер сопровождал меня на протяжении всей своей карьеры. Он приносил мне удачу и множество побед», - высказался Рамос для пресс-службы «ПСЖ».