Керер уступил номер 4 Рамосу

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08 Июля 2021, 14:48,
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В четверг «ПСЖ» объявил о подписании двухлетнего контракта с известным защитником Серхио Рамосом, который на протяжении шестнадцати сезонов выступал за «Реал». За парижский гранд Рамос будет играть с номером 4 на футболе, о чём сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее под номером 4 за «ПСЖ» играл защитник Тило Керер. Немецкий футболист продолжит играть за парижан под номером 24.
«Я ценю номер 4 из-за суеверий. Этот номер сопровождал меня на протяжении всей своей карьеры. Он приносил мне удачу и множество побед», - высказался Рамос для пресс-службы «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Тило Керер