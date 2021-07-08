Президент «ПСЖ» - о трансфере Рамоса: «Рады приветствовать одного из величайших футболистов современности»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на трансфер испанского защитника Серхио Рамоса. Французский гранд подписал с 35-летним игроком двухлетнее соглашение.

«Рады приветствовать в «ПСЖ» одного из величайших футболистов современности. Рамос является одним из лучших защитников за всю историю. Серхио - прирожденный лидер и настоящий профессионал. Я горд, что теперь он выступает за наш клуб. Болельщики будут рады этому подписанию», - цитирует руководителя пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» финишировал на втором месте, уступив золотые медали «Лиллю».