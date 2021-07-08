Серхио Рамос прокомментировал трансфер в «ПСЖ»

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свой переход во французский «ПСЖ».

«Рад стать частью «ПСЖ». Моя жизни кардинально изменилась, я принял новый вызов. Это очень амбициозный проект. В составе «ПСЖ» выступают прекрасные футболисты. Буду расти вместе с этим клубом. Хочу помочь команде выиграть трофеи», - приводит слова испанского футболиста пресс-служба парижского клуба.

Напомним, что контракт Рамоса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. До переезда во Францию Серхио на протяжении 16 лет защищал цвета мадридского «Реала».