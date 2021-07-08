«ПСЖ» объявил о трансфере Серхио Рамоса

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08 Июля 2021, 12:08,
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Испанский защитник Серхио Рамос трудоустроился в чемпионате Франции. 35-летний футболист перешел в «ПСЖ». Об этом информирует пресс-служба парижского гранда.
Опытный футболист заключил трудовое соглашение с вице-чемпионом Франции до лета 2023 года.
В парижский клуб Серхио перебрался на правах свободного агента. В конце июня у защитника истек трудовой договор с мадридским «Реалом», за который он выступал с 2005 года.
В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос провел 15 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
так, нестарого варана и рамоса убрали
кто играть то будет у реала в обороне
зеленый пау торрес (котрого еще не купили)? и все?
Милитао, Начо, Алаба и ещё кого нибудь купят....
Ну, по сути Алаба в центре может сыграть.
Что-то мне подсказывает ,недолго он там задержится ,на годик где-то и назад вернётся )) Так же как Буффон переходил и всё ровно вернулся назад)