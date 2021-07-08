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«ПСЖ» объявил о трансфере Серхио Рамоса

08 Июля 2021, 12:08,

Испанский защитник Серхио Рамос трудоустроился в чемпионате Франции. 35-летний футболист перешел в «ПСЖ». Об этом информирует пресс-служба парижского гранда.

Опытный футболист заключил трудовое соглашение с вице-чемпионом Франции до лета 2023 года.

В парижский клуб Серхио перебрался на правах свободного агента. В конце июня у защитника истек трудовой договор с мадридским «Реалом», за который он выступал с 2005 года.

В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос провел 15 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (4)
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0
skywoker
08 Июля 2021, 12:52

так, нестарого варана и рамоса убрали
кто играть то будет у реала в обороне
зеленый пау торрес (котрого еще не купили)? и все?

0
Misha_diablo_football
08 Июля 2021, 14:21

Милитао, Начо, Алаба и ещё кого нибудь купят....

0
kalibr
08 Июля 2021, 13:33

Ну, по сути Алаба в центре может сыграть.

1
Марченко Максим
08 Июля 2021, 12:21

Что-то мне подсказывает ,недолго он там задержится ,на годик где-то и назад вернётся )) Так же как Буффон переходил и всё ровно вернулся назад)

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