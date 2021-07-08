«ПСЖ» объявил о трансфере Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос трудоустроился в чемпионате Франции. 35-летний футболист перешел в «ПСЖ». Об этом информирует пресс-служба парижского гранда.

Опытный футболист заключил трудовое соглашение с вице-чемпионом Франции до лета 2023 года.

В парижский клуб Серхио перебрался на правах свободного агента. В конце июня у защитника истек трудовой договор с мадридским «Реалом», за который он выступал с 2005 года.

В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос провел 15 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.