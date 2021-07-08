«ПСЖ» удалил новость о трансфере Серхио Рамоса

«ПСЖ» сообщил о трансфере испанского защитника Серхио Рамоса, однако спустя некоторое время новость была удалена. Об этом рапортует портал Goal.com.

Клуб сообщил, что за команду опытный футболит будет играть под четвертым номером. Также был прикреплен комментарий Рамоса, но информация была удалена по неизвестным причинам.

Напомним, что Серхио покинул мадридской «Реал» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. Цвета «королевского клуба» Рамос защищал с 2005 года.

В минувшем розыгрыше испанской Примеры игрок провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.