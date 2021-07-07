«Не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке»: Эвра рассказал, как от него отказался «ПСЖ»

Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра рассказал, как в своё время от него отказался «ПСЖ».

Отметим, что Патрис Эвра занимался в молодёжке «ПСЖ» в 1997-1998 годах. После этого молодой игрок отправился в итальянский клуб «Марсала».

«В «ПСЖ» я прошёл настоящее испытание. Но меня не выбрали. Мне сказали: «Парень, ты действительно хорош, но ты слишком мал. И учитывая то, откуда ты, мы не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке», - высказался Эвра для BBC.

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста два года назад.