​Рамос уже подписал контракт с «ПСЖ»

Известный испанский защитник Серхио Рамос прошёл медицинское обследование и уже подписал контракт с «ПСЖ». Об этом в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, трудовое соглашение Рамоса рассчитано на два ближайших сезона.

На протяжении 16 лет Серхио Рамос выступал за «Реал» и был капитаном команды. Защитник хотел остаться в мадридском клубе, но стороны не договорились о продлении контракта. Рамос был готов согласиться на условия клуба, однако предложение «сливочных» к тому моменту больше не действовало, о чём футболист рассказывал на своей прощальной пресс-конференции.