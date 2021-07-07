Рамос прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Экс-футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос прибыл в Париж для подписания трудового соглашения с «ПСЖ». Об этом сообщил инсайдер Мохамед Бухафси посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, 35-летний испанский футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование и поставит подпись под контрактом с парижским грандом. Договор между сторонами будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что Серхио выступал за мадридский «Реал» с 2005 года. 1 июля у защитника истек контракт, и он покинул «сливочных» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Рамос провел 15 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.