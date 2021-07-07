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«Марсель» может подписать Бен Арфа

07 Июля 2021, 09:06,

Опытный хавбек Хатем Бен Арфа может перебраться в «Марсель». Об этом рапортует L'Equipe.

Согласно сведениям источника, наставник провансальского клуба Хорхе Сампаоли лично заинтересован в подписании 34-летнего полузащитника. В настоящий момент Хатем находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Бордо» истек по окончании сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне хавбек провел 25 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

Напомним, что Хатем уже выступал за «Марсель» с 2008 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Хатем Бен Арфа
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
07 Июля 2021, 09:24

Пусть идёт умирать домой... Ещё один супер-пупер талант, не раскрывшийся.

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