«Марсель» может подписать Бен Арфа

Опытный хавбек Хатем Бен Арфа может перебраться в «Марсель». Об этом рапортует L'Equipe.

Согласно сведениям источника, наставник провансальского клуба Хорхе Сампаоли лично заинтересован в подписании 34-летнего полузащитника. В настоящий момент Хатем находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Бордо» истек по окончании сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне хавбек провел 25 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

Напомним, что Хатем уже выступал за «Марсель» с 2008 по 2010 год.