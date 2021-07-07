«Марсель» может подписать Бен Арфа

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07 Июля 2021, 09:06,
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Опытный хавбек Хатем Бен Арфа может перебраться в «Марсель». Об этом рапортует L'Equipe.
Согласно сведениям источника, наставник провансальского клуба Хорхе Сампаоли лично заинтересован в подписании 34-летнего полузащитника. В настоящий момент Хатем находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Бордо» истек по окончании сезона-2020/2021.
В минувшем сезоне хавбек провел 25 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.
Напомним, что Хатем уже выступал за «Марсель» с 2008 по 2010 год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Хатем Бен Арфа
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