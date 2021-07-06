Президент «ПСЖ» - о трансфере Хакими: «Эта сделка подтверждает наши амбиции»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи поприветствовал 22-летнего марокканца Ашрафа Хакими в парижском клубе.

«Мы рады заключению договора с Ашрафом. Эта сделка подтверждает наши высокие амбиции. Продолжаем построение исключительного проекта. Хакими всего 22 года, но ему уже удалось зарекомендовать себя как одного из сильнейших крайних защитников в футболе. Мы устанавливаем высочайшие стандарты. Знаю, что в Париже он построит выдающуюся карьеру», - заявил Нассер аль-Хелаифи.

Ранее стадо известно, что экс-футболист «Интера» подписал с «принцами» соглашение сроком до 2026 года. Этот трансфер обошелся вице-чемпионам Франции в 60 миллионов евро.