​Хакими – игрок «ПСЖ»

«ПСЖ» через свой официальный сайт объявил о переходе в свои ряды защитника Ашрафа Хакими. 22-летний футболист подписал с парижским клубом контракт, рассчитанный до завершения сезона 2025/2026.

Ашраф Хакими является воспитанником «Реала». С 2018 по 2020 год он выступал на правах аренды за «Боруссию», а в начале осени прошлого года перешёл в миланский «Интер».

За «ПСЖ» Ашраф Хакими будет выступать с номером 2 на футболке.

Добавим, что за плечами Ашрафа Хакими 31 матч за национальную сборную Марокко. В этих играх защитник отметился двумя результативными ударами.