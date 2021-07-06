​Хакими – игрок «ПСЖ»

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06 Июля 2021, 19:37,
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«ПСЖ» через свой официальный сайт объявил о переходе в свои ряды защитника Ашрафа Хакими. 22-летний футболист подписал с парижским клубом контракт, рассчитанный до завершения сезона 2025/2026.
Ашраф Хакими является воспитанником «Реала». С 2018 по 2020 год он выступал на правах аренды за «Боруссию», а в начале осени прошлого года перешёл в миланский «Интер».
За «ПСЖ» Ашраф Хакими будет выступать с номером 2 на футболке.
Добавим, что за плечами Ашрафа Хакими 31 матч за национальную сборную Марокко. В этих играх защитник отметился двумя результативными ударами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Ашраф Хакими