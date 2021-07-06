ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Хакими – игрок «ПСЖ»

06 Июля 2021, 19:37,

«ПСЖ» через свой официальный сайт объявил о переходе в свои ряды защитника Ашрафа Хакими. 22-летний футболист подписал с парижским клубом контракт, рассчитанный до завершения сезона 2025/2026.

Ашраф Хакими является воспитанником «Реала». С 2018 по 2020 год он выступал на правах аренды за «Боруссию», а в начале осени прошлого года перешёл в миланский «Интер».

За «ПСЖ» Ашраф Хакими будет выступать с номером 2 на футболке.

Добавим, что за плечами Ашрафа Хакими 31 матч за национальную сборную Марокко. В этих играх защитник отметился двумя результативными ударами.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола