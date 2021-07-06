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​Футболист «Лорьяна» перенёс операцию на глазах – его облили кислотой

06 Июля 2021, 15:52,

Футболист «Лорьяна» Йоан Висса попал в неприятную историю. Некая женщина пыталась украсть ребёнка игрока. Для этого она использовала кислоту, которую плеснула игроку в лицо. Висса успешно перенёс операцию на глазах и в настоящий момент находится в стабильном состоянии, сообщает L'Equipe.

Женщина не смогла украсть ребёнка игрока «Лорьяна», но затем украла ребёнка из другой семьи. Она притворилась работником социальной службы и тоже использовала кислоту. Ребёнка уже освободили, а 32-летнюю женщину – задержали. Ребёнка она похищала, чтобы выдать за своего. Она потеряла своего ребёнка из-за выкидыша и опасалась, что муж её бросит. Теперь делом займётся полиция, женщину ждёт суд.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лорьян, Йоан Висса
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
06 Июля 2021, 16:56

Дурка строгого режима по тёте плачет...

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