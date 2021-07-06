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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Гендузи перешёл в «Марсель»

06 Июля 2021, 14:17,

«Марсель» посредством своего официального сайта объявил о переходе в команду полузащитника Маттео Гендузи. Провансальцы арендовали 22-летнего футболиста у лондонского «Арсенала» на один сезон с правом дальнейшего выкупа.

Маттео Гендузи перешёл в «Арсенал» в 2018 году из «Лорьяна». После двух сезонов в Лондоне француз отправился в аренду в «Герту», где и провёл сезон 2020/2021. В 24 играх за берлинский клуб Гендузи забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Провансальцы получили путёвку в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Маттео Гендузи
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