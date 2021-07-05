«Лилль» готов продать Саншеша

«Лилль» готов расстаться со своим полузащитником Ренату Саншешем в случае выгодного предложения, передаёт L'Equipe. Сообщается, что главным претендентом на футболиста является «Ливерпуль».

«Лилль» не будет препятствовать уходу португальца, однако в клубе намерены неплохо заработать на трансфере Саншеша. Игрок очень ярко показал себя на Евро-2020, поэтому руководство чемпионов Франции готово выслушать предложения по поводу трансфера футболиста.

Напомним, что 23-летний полузащитник перешёл в «Лилль» из «Баварии» в 2019 году за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также он провёл все четыре матча своей команды на Евро-2020, в которых результативными действиями не отметился.