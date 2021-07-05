Анелька советует Мбаппе уйти из «ПСЖ» ради «Золотого мяча»

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05 Июля 2021, 14:52,
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Бывший форвард сборной Франции Николя Анелька советует нападающему Килиану Мбаппе поскорее уходить из «ПСЖ».
- Если хочешь получить максимальное признание, в какой-то момент нужно уйти из «ПСЖ». Чтобы ты и как хорошо там не делал, кто всегда скажет: «Окей, ты здорово играл в «ПСЖ», но это только Франция, а лучшие лиги в Англии и Испании, а ты не соревновался с лучшими игроками лучших чемпионатов.
Нужно принимать решение. Если хочешь выиграть «Золотой мяч», а это обязательная цель, если хочешь проявить себя как Криштиану Роналду и Лионель Месси, нужно играть с лучшими, - заявил Анелька The Athletic.
Контракт Мбаппе с парижанами действителен еще год, и боссы клуба Лиги 1 готовят новое щедрое предложение игроку.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Николя Анелька