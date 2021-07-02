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«ПСЖ» предлагает контракт Месси, пока тот находится без клуба

02 Июля 2021, 20:43,

Как стало известно AS, «ПСЖ» сделал предложение Лионелю Месси, контракт которого с «Барселоной» закончился 30 июня.

Впервые за 17 лет Лионель Месси не игрок «Барселоны». Его контракт истёк в полночь 1 июля, капитан «блауграны» официально свободный агент уже два дня, хотя президент «Барселоны» Жоан Лапорта сохраняет спокойствие и уверен, что капитан в конечном итоге подпишет новую сделку.

Разговоры о Месси и «ПСЖ» в последние месяцы утихли. Тем не менее, «ПСЖ» попытался воспользоваться уникальной ситуацией, сделав предложение аргентинцу, который сейчас находится без контракта.

Сейчас Месси сосредоточен на Кубке Америки, где попытается добыть трофей со сборной Аргентины.

Парижане особенно активны в это трансферное окно: они уже подписали Джорджиньо Вейналдума, а также проявляют интерес к персонам Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннаруммы и Серхио Рамоса.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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