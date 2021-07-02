«Анже» может понизиться в классе из-за отсутствия финансовых гарантий

О возможном понижении «Анже» сообщает организация DNCG, отвечающая за мониторинг и контроль счетов профессиональных футбольных клубов во Франции.

В прошлом году команда заняла 13-е место в Лиге 1, набрав 44 очка. В сезоне 2014/2015 клуб добился повышения в классе, заняв третье место в Лиге 2.

За это время высшим достижением «Анже» было девятое место в сезоне 2015/2016.

По информации французских СМИ, клуб намерен опротестовать решение DNCG.

Ранее, еще один клуб Лиги 1 был на грани банкротства. Речь идет о «Бордо», причиной также стали финансовые проблемы, которые возникли после начала пандемии.