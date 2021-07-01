​Рамос договорился с «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос достиг соглашения с «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, 35-летний футболист подпишет контракт на два года в случае успешного прохождения медицинского обследования. Оно запланировано на ближайшие дни.

Рамос достанется «ПСЖ» бесплатно, ведь футболист обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом». За мадридский клуб Серхио выступал на протяжении шестнадцати сезонов. Рамос говорил, что хотел остаться в мадридском клубе, но стороны не смогли договориться.