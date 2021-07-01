​Рамос продвинулся в переговорах с «ПСЖ»

Серхио Рамос всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает ESPN, переговоры между сторонами, которые были начаты в понедельник, продвинулись. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

По данным источника, Рамос предпочитает подписать двухлетний контракт, в то время как «ПСЖ» предлагает опытному футболисту сделку в формате «1+1». Заработная плата Серхио будет ниже, чем он зарабатывал в «Реале».

Напомним, что Серхио Рамос покинул «Реал» в статусе свободного агента после 16 лет выступлений. Долгое время он был капитаном мадридской команды.