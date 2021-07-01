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​Рамос продвинулся в переговорах с «ПСЖ»

01 Июля 2021, 14:50,

Серхио Рамос всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает ESPN, переговоры между сторонами, которые были начаты в понедельник, продвинулись. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

По данным источника, Рамос предпочитает подписать двухлетний контракт, в то время как «ПСЖ» предлагает опытному футболисту сделку в формате «1+1». Заработная плата Серхио будет ниже, чем он зарабатывал в «Реале».

Напомним, что Серхио Рамос покинул «Реал» в статусе свободного агента после 16 лет выступлений.  Долгое время он был капитаном мадридской команды.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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