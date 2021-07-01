«ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 млн евро в год

Руководство «ПСЖ» предприняло попытку удержать в клубе звездного форварда Килиана Мбаппе. Как информирует Diario ABC, парижский гранд готов подписать новый долгосрочный контракт с 22-летним футболистом.

Вице-чемпион Франции готов платить игроку 50 миллионов евро в год. Если Мбаппе примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Действующий трудовой договор Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее нападающий заявил, что покинет клуб после истечения срока соглашения.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры форварда называются «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона».