ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 млн евро в год

01 Июля 2021, 11:47,

Руководство «ПСЖ» предприняло попытку удержать в клубе звездного форварда Килиана Мбаппе. Как информирует Diario ABC, парижский гранд готов подписать новый долгосрочный контракт с 22-летним футболистом.

Вице-чемпион Франции готов платить игроку 50 миллионов евро в год. Если Мбаппе примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Действующий трудовой договор Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее нападающий заявил, что покинет клуб после истечения срока соглашения.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры форварда называются «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
White_Shark
01 Июля 2021, 11:59

После выступления на чемпионате Европы в принципе - это самое логичное решение руководства ПСЖ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола