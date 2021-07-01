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Мбаппе принял решение о своём будущем в «ПСЖ»

01 Июля 2021, 09:23,

Звездный форвард Килиан Мбаппе определился со своим будущим в «ПСЖ». По данным Lequipe, 22-летний футболист не планирует продлевать соглашение с парижским грандом.

Источник сообщает, что нападающий намерен отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года, после чего уйдет на правах свободного агента.

В подписании контракта с Мбаппе заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль».

Цвета «ПСЖ» форвард защищает цвета с 2017 года. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Килиан провел 31 поединок, забил 27 голов (шесть - с пенальти) и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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