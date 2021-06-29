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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Галтье - новый главный тренер «Ниццы»

29 Июня 2021, 08:31,

Экс-наставник «Лилля» Кристоф Галтье, который привел «догов» к чемпионскому титулу в прошлом сезоне, нашел новую работу. 54-летний французский назначен наставником «Ниццы», об этом сообщила пресс-служба клуба. Детали сделки не раскрываются.

Напомним, что Галтье на протяжении последних четырех сезонов занимал пост главного тренера «Лилля».

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Ницца» набрала 52 балла и финишировала на девятой позиции. Пост главного тренера команды занимал Патрик Виейра. Под конец сезона он был уволен, а его место занял Адриан Урси.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ницца, Кристоф Галтье
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