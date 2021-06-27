​«Ницца» объявила о выкупе Тодибо у «Барселоны»

Защитник Жан-Клер Тодибо стал полноценным футболистом «Ниццы». Французский клуб посредством своего официального сайта объявил о выкупе 21-летнего футболиста у «Барселоны». Условия подписанного контракта не разглашаются.

Жан-Клер Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды на протяжении второй части сезона 2020/2021. В 17 матчах за «орлов» французский футболист отметился одним результативным ударом.

В «Барселону» Тодибо переходил в начале 2019 года. Впрочем, за каталонцев он провёл только пять матчей. В последние годы защитник кочевал по арендам.