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​«Ницца» объявила о выкупе Тодибо у «Барселоны»

27 Июня 2021, 16:22,

Защитник Жан-Клер Тодибо стал полноценным футболистом «Ниццы». Французский клуб посредством своего официального сайта объявил о выкупе 21-летнего футболиста у «Барселоны». Условия подписанного контракта не разглашаются.

Жан-Клер Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды на протяжении второй части сезона 2020/2021. В 17 матчах за «орлов» французский футболист отметился одним результативным ударом.

В «Барселону» Тодибо переходил в начале 2019 года. Впрочем, за каталонцев он провёл только пять матчей. В последние годы защитник кочевал по арендам.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ницца, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Жан-Клер Тодибо
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