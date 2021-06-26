​Рамос ищет жильё в Париже

Серхио Рамос всё ближе к тому, чтобы продолжить карьеру в «ПСЖ». Согласно информации Foot Mercato, 35-летний защитник уже занялся поиском жилья во французской столице.

Напомним, что Рамос покинул «Реал» после шестнадцати сезонов в мадридском клубе. Стороны не договорились о продлении контракта. Серхио в последний момент был готов принять предложение клуба, но оно уже не действовало. Об этом многолетний капитан «сливочных» рассказал на прощальной пресс-конференции.

Недавно также сообщалось, что подписать Серхио Рамоса хочет Жозе Моуринью, который стал главным тренером итальянской «Ромы».