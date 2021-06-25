«ПСЖ» подписал контракт с Мбаппе, но не с Килианом

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с молодым футболистом Этаном Мбаппе, родившемся в 2006 году. Трудовой договор рассчитан на три ближайших сезона.

Этан Мбаппе приходится младшим братом Килиану Мбаппе. Эксперты отмечают, что в обозримом будущем Этан, как и его брат, может выйти на ведущие роли в европейском футболе.

Что касается Килиана Мбаппе, то вопрос его будущего по-прежнему остаётся открытым. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года. О пролонгации трудового соглашения стороны до сих пор не договорились.