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«ПСЖ» подписал контракт с Мбаппе, но не с Килианом

25 Июня 2021, 19:33,

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с молодым футболистом Этаном Мбаппе, родившемся в 2006 году. Трудовой договор рассчитан на три ближайших сезона.

Этан Мбаппе приходится младшим братом Килиану Мбаппе. Эксперты отмечают, что в обозримом будущем Этан, как и его брат, может выйти на ведущие роли в европейском футболе.

Что касается Килиана Мбаппе, то вопрос его будущего по-прежнему остаётся открытым. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года. О пролонгации трудового соглашения стороны до сих пор не договорились.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Этан Мбаппе
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