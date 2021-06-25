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​Депай попрощался с «Лионом»

25 Июня 2021, 18:47,

Недавно было официально объявлено о том, что Мемфис Депай стал футболистом «Барселоны». Теперь голландец нашёл время и попрощался с «Лионом» посредством публикации в «Твиттере».

«Лион», Жан-Мишель Оля [президент клуба – прим.], фанаты, город, сотрудники клуба, спасибо вам за эти потрясающие четыре с половиной года. Мы вместе делили прекрасные моменты, и я никогда их не забуду. Большое вам спасибо за то, что вы всегда ценили меня!» - написал Депай.

Также Депай опубликовал небольшое видео, представляющее из себя подборку фрагментов матчей, тренировок и закулисной жизни.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай
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